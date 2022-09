Um golo marcado aos 55 minutos pelo defesa espanhol Aaron Martin, na conversão exemplar de um livre direto, foi suficiente para garantir o triunfo, no lance imediato à expulsão do defesa japonês Ko Itakura no Mönchengladbach, aos 53, devido a uma falta violenta.

O médio Julian Weigl, emprestado pelo Benfica ao Borussia, estreou-se pela equipa da casa, ao substituir o francês Kouadio Kone aos 87 minutos, no encontro em que os anfitriões sofreram a primeira derrota no campeonato, no qual ocupam o nono lugar, enquanto o Mainz subiu a quinto, a dois pontos do topo da classificação.

A quinta jornada trouxe à Bundesliga um novo duo de líderes, que beneficiaram do empate 1-1 registado no sábado entre os anteriores comandantes, o Union Berlim, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, e o decacampeão Bayern Munique.

O Borussia Dortmund, que abriu a ronda na sexta-feira com um triunfo por 1-0 na receção ao Hoffenheim, recebeu a companhia no topo da classificação do Friburgo, que se impôs no sábado por 3-2 no estádio do Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.

Dortmund e Friburgo passaram a deter um ponto de vantagem sobre Bayern e Union Berlim, no mesmo dia em que o Eintracht Frankfurt, que vai receber o Sporting na quarta-feira, no arranque da Liga dos Campeões, conquistou a segunda vitória no campeonato, ao golear por 4-0 na receção Leipzig.

No outro jogo realizado hoje, o Hertha Berlim obteve a primeira vitória na Liga, ao impor-se por 2-0 no estádio do Augsburgo, com golos de Dodi Lukebakio, aos 57 minutos, e Marco Richter, aos 90+3, deixando a 'zona vermelha' da classificação, na qual continua mergulhado o adversário.

RPC // JP

Lusa/Fim