No território vão estar os três primeiros classificados no 'ranking' masculino, Zhang Zhizhen, Li Zhe e Bai Yan, enquanto no setor feminino vão estar presentes, entre outras, Wang Meiling, Liu Fangzhou e Guo Hanyu, de acordo com um comunicado da Associação de Ténis da China enviado à Lusa.

Ao longo deste ano, o 'tour' CTA realizou torneios em seis localidades na China: Anning, Rizhao, Changsha, Changzhou, Linfen e Cantão. Macau foi agora escolhido pelas entidades responsáveis do ténis chinês para acolher a fase final do 'tour'.

O prémio do torneio é de 2,2 milhões de renminbis (cerca de 300 mil euros) num evento que vai ser transmitido em direto para toda a China pela cadeia estatal de televisão CCTV.

EJ // AJO

Lusa/Fim