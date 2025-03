A chave para desbloquear o nulo e impor ao Nice a primeira derrota em casa saiu do banco, com Rayan Cherky, aos 78 minutos, com um minuto em campo, a fazer o 1-0 e o ganês Ernest Nuamah o 2-0, aos 83, após ter sido lançado em jogo aos 66.

Depois do Nice ter dominado a primeira parte, com várias oportunidades de perigo, o Lyon equilibrou na segunda e chegou ao triunfo através das peças lançadas na partida e pela subida de rendimento do argentino Thiago Almada, que assistiu para os dois golos.

O Lyon, que nos seis jogos do campeonato gaulês sob a batuta de Paulo Fonseca venceu quatro e perdeu dois, com PSG e Marselha, respetivamente primeiro e segundo, segue na sexta posição, com 42 pontos, a quatro do Nice, que segue em posição de Liga dos Campeões.

O Nice, que vinha de quatro vitórias consecutivas, ocupa a terceira posição, com 46 pontos, e falhou a oportunidade de encostar no Marselha, segundo, com 49, que no sábado perdeu em casa com o Lens (1-0).

O Estrasburgo, com o português Diego Moreira a titular, venceu por 1-0 em casa do Nantes, com um golo de Félix Lemaréchal, aos 79 minutos, e estendeu para cinco jogos a sua série positiva no campeonato, com quatro triunfos e um empate.

Com os três pontos amealhados fora de portas o Estrasburgo passa a somar 40 na sétima posição, enquanto que o Nantes, do guarda-redes português Anthony Lopes, segue em 14.º, com 22, com três acima do lugar de play-off de permanência.

O Brest regressou às vitórias, após dois empates e uma derrota, ao triunfar por 2-0 na receção ao Angers, com golos do senegalês Abdallah Sima, aos 19 minutos, assistido pelo português Mathias Pereira Lage, e Romain Faivre, aos 60.

O triunfo permitiu ao Brest ascender do 10.º ao 9.º lugar, com 36 pontos, em igualdade pontual com o Lens (8.º), enquanto o Angers, sem vencer há três jogos, ocupa a 13.ª posição, com os mesmos 27 pontos com que iniciou a jornada.

O Auxerre venceu por 2-0 em casa do Reims, que está há 14 jogos sem vencer e somou a sexta derrota consecutiva na liga gaulesa, com golos do canadiano Thelonius Bair, aos 15 minutos, e do costa-marfinense Hamed Traoré, aos 24.

Com a segunda vitória nos últimos três jogos, após um ciclo de 10 sem vencer, o Auxerre deu um salto na fuga aos lugares de despromoção e segue no 11.º lugar, com 31 pontos, já com 10 de vantagem sobre o 16.º posto, de acesso ao 'play-off'.

O Reims é 15.º classificado, com 22 pontos, apenas a um do Le Havre (16.º), que empatou em casa a 1-1 com o também aflito Saint-Étienne (17.º, com 20), que somou o nono jogo seguido sem vencer no campeonato (quatro empates e cinco derrotas).

O Saint-Étienne chegou à vantagem pelo belga Lucas Stassin, aos 10 minutos, mas o Le Havre empatou pelo guineense Abdoulaye Touré, aos 45+1, no mesmo minuto em que tinha falhado a conversão de uma grande penalidade.

