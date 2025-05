Luka Modrid vai deixar Real Madrid e despede-se do Santiago Bernabéu

Madrid, 22 mai 2025 (Lusa) -- O futebolista internacional croata Luka Modric, de 39 anos, revelou hoje que fará no sábado o último jogo pelo Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, mas que ainda estará com a equipa no Mundial de clubes.