Luís Sénica, de 57 anos, sucede ao compatriota Fernando Claro que manifestou à World Skate o seu desejo de não continuar, e vai acumular a presidência da FPP com a presidência da entidade responsável pela patinagem a nível europeu.

O dirigente manifestou-se "feliz pela eleição e por Portugal" e afirmou estar determinado a "trabalhar para uma patinagem forte na Europa".

No seu discurso no congresso, Luís Sénica defendeu a "criação de um modelo de trabalho socialmente responsável, inovador e integrador, para que seja possível encontrar soluções inteligentes para as diferentes disciplinas e os seus diferentes níveis".

Luís Sénica, que era o único candidato a sufrágio, elegeu ainda "o diálogo com as federações" como sendo fundamental" e a "chave para a mudança na Europa".

