Um golo marcado pelo avançado Erison, aos 51 minutos, foi suficiente para o Botafogo se impor no estádio do Maracanã, depois de o videoárbitro (VAR) ter invalidado um golo à equipa anfitriã, aos 26, por fora de jogo do avançado Gabriel Barbosa.

A equipa orientada por Luís Castro subiu ao quinto lugar do 'Brasileirão', com oito pontos e em igualdade pontual com o Bragantino, terceiro classificado, com menos um jogo realizado, e o Atlético Mineiro, campeão em título, que ocupa a quarta posição, enquanto o Flamengo é 14.º posicionado, com cinco.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, em igualdade com o América Mineiro, mas menos uma partida disputada, ambos com um ponto de vantagem sobre o trio de perseguidores.

