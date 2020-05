Em comunicado, a APAF dá conta dos valores da eleição registada na noite de sexta-feira, em que nota ainda "a inexistência de qualquer voto nulo ou em branco", tendo todos apostado na candidatura única de Gonçalves, eleito para mais quatro anos.

Além do presidente, a lista de órgãos sociais conta com três 'vices': Gustavo Sousa, Nuno Conceição e José Rodrigues, com Artur Soares Dias como presidente da Mesa da Assembleia Geral.

