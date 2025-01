Numa breve nota partilhada nas suas redes sociais, o emblema nortenho faz saber que "Lucas Fernandes será jogador do AVS até ao final da temporada".

"O médio brasileiro chega por empréstimo do Portimonense", pode ainda ler-se na curta informação, horas depois do anúncio da contratação do central Aderllan Santos, ex-Rio Ave.

O médio ofensivo, de 27 anos, representou em Portugal o Portimonense, clube ao qual se encontra vinculado, mas nas últimas épocas jogou por empréstimo no seu país, em representação do Botafogo e, mais recentemente, do Cuiabá.

Lucas Fernandes é o quarto reforço do AVS no mercado de inverno, depois das contratações de Tomás Tavares (defesa direito ex-Lask Linz, da Áustria) Aderllan Santos (central, ex-Rio Ave) e Tiago Galleto (médio uruguaio, ex-River Plate, do Uruguai).

