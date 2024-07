Musetti impôs-se a Fritz, na relva do All England Club, por 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 3-6 e 6-1, em três horas e 27 minutos, para marcar encontro com o sérvio Novak Djokovic, segundo da hierarquia, nas 'meias'.

O sérvio, recordista de vitórias em torneios do Grand Slam (24) e campeão em Wimbledon em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, beneficiou da desistência por lesão do australiano Alex De Minaur para continuar a tentar igualar os oito títulos do recordista suíço Roger Federer.

