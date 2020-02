Liverpool volta a vencer e está cada vez mais perto do título em Inglaterra O Liverpool somou hoje a 17.ª vitória consecutiva na Liga inglesa de futebol, após bater fora o Norwich, por 1-0, e já tem uma 'mão' no título, que foge há três décadas, na 26.ª jornada da prova. desporto Lusa desporto/liverpool-volta-a-vencer-e-esta-cada-vez-mais_5e4857c3d617441277b06ed4





No terreno do último classificado da Premier League, um golo do avançado senegalês Mané, aos 79 minutos, deu a vitória aos 'reds', que ficaram provisoriamente com 25 pontos de vantagem no topo da classificação sobre o Manchester City, segundo classificado.

O Liverpool continua com um registo impressionante na competição, com 25 vitórias e apenas um empate esta temporada e com 61 golos marcados e apenas 15 sofridos.

Só um verdadeiro desastre poderá afastar o Liverpool do título inglês, algo que não conquista desde 1989/90, ainda antes da introdução do novo formato da Premier League.

Por seu lado, o Norwich continua como lanterna-vermelha, já a sete pontos da salvação.

No outro encontro de hoje, num duelo entre emblemas do meio da tabela, o Burnley foi vencer ao campo do Southampton, por 2-1.

