O egípcio Mohamed Salah foi a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos dos 'reds', o primeiro aos 38 minutos, com um remate colocado a finalizar um contra-ataque.

Num encontro em que o guarda-redes Alisson fez algumas defesas decisivas, Salah 'mataria' o jogo aos 90 minutos, com um toque de calcanhar, após um remate falhado de Origi.

Com apenas um empate em 17 encontros, o Liverpool lidera a prova com 49 pontos, mais 11 do que o Leicester e 17 do que o campeão Manchester City, que têm menos um jogo. O Watford é 20.º e último, com apenas nove pontos.

O Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões, vai agora disputar o Mundial de Clubes, defrontando na quinta-feira o Al-Sadd, nas meias-finais.

