"A diplomacia desportiva nunca substituirá a diplomacia oficial, age mais como um lubrificante. (...) Hoje em dia, já vemos países que têm embaixadores desportivos ligados aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. É uma forma de aproximar o desporto da diplomacia oficial", explicou à agencia Lusa o professor universitário belga Thierry Zintz.

O especialista no tema será moderador do quarto painel da Conferência, na sexta-feira, que conta com convidados como o reitor da Academia Olímpica Internacional, Konstantinos Georgiadis, Kirsten Hasenpusch, membro da Juventude Desportiva da Alemanha, ou o diretor da Federação Portuguesa de Futebol Pedro Dias.

A sessão será dedicada ao uso do desporto como um instrumento na política de desenvolvimento da União Europeia, um tema que, alerta Zintz, "não é recente", mas antes um trabalho que tem acontecido na última década com crescente intensidade.

Para este painel, foram procurando pessoas "muito engajadas com um trabalho de desenvolvimento de práticas de diplomacia desportiva" incorporadas nas corporações e associações que representam.

"O objetivo é mostrar exemplos concretos de diplomacia desportiva dentro da União Europeia, ou entre a UE e outros países", acrescenta.

Este painel encerra o ciclo de debates, seguindo-se uma sessão final que conta com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente do Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, e os secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, e da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

O programa começa hoje à tarde, pelas 15:00, com o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, o presidente da UEFA, Aleksandr Ceferin, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Segue-se o primeiro painel, ao desporto e diplomacia no contexto das relações externas da UE, com três outras sessões na sexta-feira.

"Diplomatas em fatos de treino" junta o atleta Belone Moreira a três ex-atletas, a vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal Leila Marques, a integrante da Comissão de Atletas do COI Emma Terho e Paulo José Frischknecht, presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto, junto a outros convidados.

O desporto de base é discutido no terceiro painel, integrando um programa que, afirma à Lusa o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, junta "um conjunto de especialistas ao mais alto nível", internacionais e portugueses, destacando a presença de António Sampaio da Nóvoa.

"O que está aqui em causa é termos dois dias em que vamos colocar um tópico que outros países, nomeadamente norte-americanos e australianos, já consideram com muita relevância há algum tempo. (...) [Podermos] trazer essa discussão não apenas para as questões domésticas, mas especialmente aproveitando a presidência portuguesa para trazer o assunto para o nível da UE", resume.

Segundo Vítor Pataco, o efeito da diplomacia "vai funcionando em cascata", dando o exemplo de eventos e encontros desportivos, como os Jogos da Lusofonia.

"Fazem muito mais pela aproximação dos nossos povos, que têm uma língua comum, do que muitas cimeiras, muitos encontros formais. A loucura de ver aqueles jovens, a interação que ocorre entre as delegações é absolutamente extraordinária. Isto é diplomacia desportiva", comenta.

A conferência perfila-se, assim, como uma "oportunidade" de colocar o tema em cima da mesa ao nível europeu, completa.

