Um grande jogo do turco Yilmaz permitiu aos líderes voltar às vitórias e seguir na frente, com um ponto de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, segundo, e dois sobre o Mónaco, terceiro, após estas duas equipas vencerem os seus jogos nesta ronda.

Antes do 'espetáculo' do avançado, foi o argelino ex-Sporting Slimani a abrir o ativo, aos 20 minutos, antes de um autogolo do português José Fonte, capitão dos forasteiros, piorar as coisas, aos 35.

Num livre direto cobrado de forma perfeita, Yilmaz abriu o ativo aos 45+1, aos 60 assistiu o canadiano Jonathan David, para a igualdade, e depois decidiu a contenda a cinco minutos dos 90, batendo Anthony Lopes, titular no Lyon, pela terceira vez.

Além de Fonte, Renato Sanches foi titular no Lille, saindo aos 73 para dar lugar ao compatriota Xeka.

O Lyon, quarto, segue com 67 pontos e ficou mais longe da frente: está a seis do líder, a cinco do segundo lugar e a quatro do terceiro, voltando a perder após três jogos a pontuar.

Entrado aos 18 minutos para o lugar do lesionado Jovetic, foi já de braçadeira de capitão no braço que Ben Yedder fez o 18.º golo esta época na Ligue 1, aos 79 minutos, decidindo a partida para o Mónaco em casa do Angers.

O Lorient, 17.º, goleou em casa por 4-1 o Bordéus, 16.º, e chegou aos 35 pontos, mais quatro do que os clubes em posição de descida, com o Nantes a triunfar em casa do Estrasburgo por 2-1 e a colocar-se em 18.º, posição de 'play-off' de manutenção, aproveitando o deslize do Nimes.

O Dijon, lanterna-vermelha do campeonato, saiu goleado por 5-1 de casa do Rennes, em sétimo e firme na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, com a alegria da equipa da casa a contrastar com os forasteiros, que hoje viram matematicamente confirmada a descida.

O Nice, nono, venceu por 3-1 o Montpellier, com Rony Lopes até aos 90+1, e colocou-se a um ponto do rival, que é oitavo com 47 pontos e somou o quarto jogo seguido sem ganhar.

O Lens regressou ao quinto posto ao vencer em casa o Nimes, 19.º e penúltimo, por 2-1.

