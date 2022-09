A lançadora portuguesa esteve muito regular e a bom nível, com cinco lançamentos a mais de 60 metros, marcando no melhor 63,34.

Allman, atual campeã olímpica, venceu com 67,77 metros, com a croata Sandra Perkovic muito perto - a atual campeã da Europa enviou o disco a 67,31.

Esta é já a terceira posição de pódio para atletas portugueses na final da Liga Diamante, depois do terceiro lugar de Auriol Dongmo no lançamento do peso e do segundo de Pedro Pichardo no triplo salto.

Apenas Patrícia Mamona, no triplo feminino, esteve menos bem, sendo sexta classificada.

Ainda hoje no estádio de Zurique vai competir Leandro Ramos, no lançamento do dardo.

FB // AMG

Lusa/Fim