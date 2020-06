As 26 equipas que integram a MLS vão ser divididas em seis grupos para a ronda de abertura do torneio, que vai ser disputado sem adeptos nas bancadas no complexo Wide World of Sports da ESPN na Walt Disney, perto de Orlando, Florida, avançou hoje a organização.

A liga norte-americana foi interrompida em 12 de março, por causa da pandemia, depois de terem sido disputadas apenas duas jornadas, e o regresso vai ser num formato inovador, com todas as equipas alojadas num único 'resort' e sujeitas a um rigoroso protocolo sanitário.

Cada clube vai disputar três jogos no seu grupo e o torneio vai decorrer durante 16 dias consecutivos, com os resultados a contarem para a época regular, que vai arrancar mais tarde.

As melhores 16 equipas vão avançar para uma ronda de eliminatórias e o vencedor do torneio vai ganhar um lugar na Liga dos Campeões da CONCACAF, em 2021.

Depois de concluído o torneio, as equipas vão recomeçar a época regular nos seus estádios de origem.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 411 mil mortos e infetou mais de 7,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (112.006) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,9 milhões).

DN // RPC

Lusa/fim