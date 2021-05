"Fica cada vez mais claro que Eduardo Cabrita não tem condições para continuar. Humilhou os portugueses e está na hora de ir embora, mas provavelmente não irá porque é amigo de António Costa", disse André Ventura, em Coimbra, já depois do encerramento do III congresso do partido, que decorreu no fim de semana.

O líder do Chega salientou que em Portugal os jogos não podem ter público e na Liga dos Campeões já podem, pelo que o "Governo tem de ter um critério coerente".

"Não podemos dar a imagem que os portugueses não se sabem comportar e os estrangeiros sabem, até porque já vimos, por exemplos, que não sabem [comportar-se]", frisou.

A final da Liga dos Campeões decorreu no Porto, no sábado, num jogo com a presença de adeptos ingleses, que durante os últimos dias estiveram aglomerados no centro da cidade, a maioria sem cumprir as regras ditadas pela pandemia de covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento físico.

