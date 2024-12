O internacional sul-coreano Jae-Sung Lee 'bisou' e foi o homem do jogo, marcando os golos do Mainz, sexto classificado, com 22 pontos, aos 41 e aos 60 minutos, assistido em ambas as ocasiões pelo avançado Armindo Sieb.

O Bayern Munique, com o português Raphaël Guerreiro a titular e João Palhinha de fora, por lesão, fez tudo para inverter a desvantagem no marcador, mas o melhor que conseguiu foi reduzir aos 87, por intermédio de Leroy Sané, e saiu derrotado da Mewa Arena, perante uma assistência perto da lotação máxima de 34 mil lugares.

Apesar da derrota, os bávaros continuam na frente da Bundesliga, com 33 pontos, mais quatro do que o Bayer Leverkusen, campeão em título, que soma 29, depois de ter vencido hoje por 2-0 o Augsburgo, 13.º, com 16 pontos.

A jogar na condição de visitante, os 'farmacêuticos' resolveram a partida logo na primeira parte, com golos de Martin Terrier e de Florian Wirtz, aos 14 e aos 40 minutos, respetivamente, e garantiram os três pontos que lhes dão provisoriamente o segundo lugar.

O Bayer Leverkusen fica agora a aguardar pelo desfecho do embate entre o Eintracht Frankfurt (27 pontos) e o Leipzig (24), que são o terceiro e o quarto classificados, e que está agendado para domingo.

Nos outros jogos do dia na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach (nono classificado, com 21 pontos) goleou o Holstein Kiel (17.º, com cinco), por 4-1, graças aos golos de Kleindienst, logo no primeiro minuto da partida, de Hack (26) e ao 'bis' do atacante francês Alassane Plea (43 e 79 minutos).

Já o médio bósnio Armin Gigovic fez o golo de 'honra' do penúltimo classificado da Liga germânica, aos 30 minutos.

O encontro entre o Union Berlim e o Bochum fechou empatado a uma bola, com o maliano Ibrahima Sissoko a abrir o marcador aos 23 minutos para os visitantes, enquanto a formação da capital, com o luso Diogo Leite a titular no eixo da defesa, chegou à igualdade 10 minutos depois, por Hollerbach.

O Union Berlim segue em 12.º, com 17 pontos, e o rival de hoje é o último classificado, com apenas três pontos, resultantes de três empates e nenhuma vitória em 14 rondas.

Ainda hoje vão jogar o St. Pauli (15.º, com 11 pontos) e o Werder Bremen (11.º, com 19).

