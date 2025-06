"Falei com ele pessoalmente, vi um homem com muita vontade de ser competitivo. A sua chegada é fundamental para um grupo que precisa de jogadores assim, que necessita de liderança", referiu o albanês Ilgli Tare, novo diretor dos 'rossoneri'.

Modric chega ao AC Milan aos 39 anos, depois de 13 épocas ao serviço do Real Madrid, clube pelo qual conquistou tudo, chegando em 2018 a ser eleito o melhor futebolista, com o prémio The Best da FIFA, além de ser distinguido com a 'Bola de Ouro'.

"A primeira pergunta que me fez foi se seremos uma equipa para ganhar o campeonato. Ele ganhou seis Ligas dos Campeões e quer ser uma referência desde o início. É importante pela mentalidade que vai transmitir, a liderança e o profissionalismo", revelou o dirigente.

Modric chega ao AC Milan, de Rafael Leão, com novo treinador na equipa transalpina, na qual Massimiliano Allegri substituiu o português Sérgio Conceição, despedido no final de maio, após uma época em que a equipa falhou as competições europeias.

Na carreira, o médio croata vestiu também as cores do Dínamo Zagreb, do Inter Zapresic e dos bósnios do Zrinjski Mostar, além de ter jogado quatro épocas nos ingleses do Tottenham, antes de rumar, em 2012, ao Real Madrid.

O internacional croata ainda se encontra ao serviço do Real Madrid, emblema pelo qual disputa o Mundial de clubes, nos Estados Unidos.

