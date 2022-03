O campeão alemão nas últimas nove épocas parecia destinado a ter uma tarde tranquila quando o defesa Niklas Sule inaugurou o marcador, aos 18 minutos, mas os visitantes igualaram aos 36, graças a um autogolo de Thomas Müller, resultante da falta de comunicação com o guarda-redes Sven Ulreich.

O Bayern evidenciou muitas falhas defensivas -- como a que terminou com um remate ao poste de Amine Adli -- e pouca criatividade no ataque, e nem a tradicional eficácia do avançado polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da prova, com 28 golos, se avistou hoje em Munique.

A equipa da Baviera mantém-se no comando do campeonato, com 59 pontos, mas pode ver o atraso do Dortmund, segundo classificado, reduzir-se para seis, enquanto o Bayer Leverkusen manteve-se no terceiro lugar, com 45, longe da discussão pelo título, mas em posição privilegiada na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

O Borussia Dortmund deveria visitar no domingo o Mainz, mas o jogo foi adiado devido a um surto do coronavírus no clube anfitrião, que afetou 19 elementos do plantel (entre os quais o treinador, o dinamarquês Bo Svensson) e deixou apenas 14 jogadores disponíveis, nenhum deles guarda-redes.

O Leipzig desaproveitou a deslocação difícil do Leverkusen e obteve o mesmo resultado (1-1) na receção ao Friburgo, que se adiantou aos 38 minutos, por intermédio de Ermedin Demirovic, e só concedeu o empate aos 90, consumado por Angelino, quando já estava em campo o avançado português André Silva, após ter substituído Yussuf Poulsen, aos 59.

O golo tardio de Angelino minimizou os danos para o Leipzig, que se manteve no quarto lugar -- o último que proporciona o acesso à 'Champions' -, a quatro pontos do Leverkusen e em igualdade com o Friburgo, mas podem ser ambos ultrapassados pelo Hoffenheim, sexto colocado, com menos um ponto.

O Union Berlim poderia ter apanhado o Hoffenheim, mas perdeu por 1-0 em casa do Wolfsburgo (12.º), em contraponto com o Eintracht Frankfurt (10.º), que foi vencer por robusto 4-1 ao estádio do Hertha Berlim, num jogo em que o avançado português Gonçalo Paciência não saiu do banco de suplentes da equipa visitante.

