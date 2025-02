"Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro. O técnico português chega com contrato até ao final de 2026. Que seja uma trajetória de muito sucesso e conquistas", escreveu o emblema de Belo Horizonte, na rede social X.

Os treinadores-adjuntos António Vieira e José Barros, assim como o analista Diogo Dias, acompanham Jardim no Cruzeiro, que oficializou a chegada do novo treinador pouco tempo depois de ser conhecida a rescisão de contrato com o Al Ain.

Esta será a primeira aventura do antigo treinador de Sporting e Sporting de Braga no Brasil, onde sucede ao 'canarinho' Fernando Diniz no comando técnico da 'raposa', que terminou a edição 2024 do Brasileirão no nono lugar.

No emblema brasileiro, o técnico luso vai orientar os antigos jogadores do Sporting Matheus Pereira e Yannick Bolasie, bem como o ex-Benfica Gabriel Barbosa.

A passagem de Jardim pelo emblema dos Emirados Árabes Unidos chega ao fim quase três meses depois, tendo orientado o campeão asiático em 15 encontros oficiais, alcançando apenas cinco triunfos.

Para regressar aos Emirados, onde orientou o Al Ahli, na temporada 2022/23, Jardim, de 50 anos, tinha rescindido com Al Rayyan, do Qatar, num percurso no Médio Oriente que teve início em 21/22, no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Em Portugal, o treinador madeirense passou pelo Câmara de Lobos, Camacha, Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sporting de Braga e Sporting, além de 'fora de portas' ter também orientado Olympiacos e Mónaco, sendo que, o último, foi o emblema em que esteve durante mais tempo enquanto técnico principal (cinco épocas e meia).

AJC // AO

Lusa/Fim