Uma semana após a conquista do 21.º campeonato, assegurado na 38.ª e última jornada da edição 2024/25 da I Liga com um triunfo por 2-0 sobre o Vitória de Guimarães, para acabar dois pontos à frente do Benfica, o conjunto 'leonino' voltou a superiorizar-se às 'águias', agora no confronto direto.

No Jamor, a formação comandada por Rui Borges bateu o 'onze' de Bruno Lage por 3-1, após prolongamento, com golos de Gyökeres, aos 90+11, de penálti, Harder, aos 99, e Trincão, aos 120+1, depois de Kökçü adiantar as 'águias', aos 47.

Os 'leões' já não conseguiam tal proeza desde o começo do século XXI, mais precisamente desde 2001/02, quando ganharam o campeonato, cinco pontos à frente do Boavista, e a Taça de Portugal, com um triunfo por 1-0 face ao Leixões, de Carlos Carvalhal, liderados por László Bölöni.

Se o romeno fez todo o trabalho a solo, Rui Borges tem, por seu lado, de dividir a 'dobradinha' por três, já que foi Ruben Amorim quem arrancou, na I Liga com 11 vitórias, e João Pereira também esteve em jogos das duas competições.

Quanto às grandes 'estrelas', dentro do campo, destas duas façanhas, separada por 23 anos, elas têm nomes bem próprios, no brasileiro Mário Jardel, autor de 42 golos no campeonato de 2001/02, e no sueco Viktor Gyökeres, com 39 em 2024/25.

Além destas duas 'dobradinhas', o Sporting também conquistou a I Liga e a Taça de Portugal simultaneamente em 1940/41, 1947/48, 1953/54, 1973/74 e 1981/82.

Os 'leões' são, ainda assim, apenas os terceiros classificados no ranking das 'dobradinhas', atrás do Benfica, com 11, e do FC Porto, com nove.

A formação 'encarnada' venceu as duas principais provas na mesma época em 1942/43, 1954/55, 1956/57, 1963/64, 1968/69, 1971/72, 1980/81, 1982/83, 1986/87, 2013/14 e 2016/17.

Por seu lado, o FC Porto conseguiu-o em 1955/56, 1987/88, 1997/98, 2002/03, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2019/20 e 2021/22.

- Historial das 27 'dobradinhas': Época Clube 2024/25 Sporting 2021/22 FC Porto 2019/20 FC Porto 2016/17 Benfica (a) 2013/14 Benfica (b) 2010/11 FC Porto (a) 2008/09 FC Porto 2005/06 FC Porto 2002/03 FC Porto 2001/02 Sporting 1997/98 FC Porto 1987/88 FC Porto 1986/87 Benfica 1982/83 Benfica 1981/82 Sporting 1980/81 Benfica (a) 1973/74 Sporting 1971/72 Benfica 1968/69 Benfica 1963/64 Benfica 1956/57 Benfica 1955/56 FC Porto 1954/55 Benfica 1953/54 Sporting 1947/48 Sporting 1942/43 Benfica 1940/41 Sporting - 'Ranking': 1. Benfica 11 'dobradinhas' 2. FC Porto 9 3. Sporting 7 (a) - Nessa época, conquistou ainda a Supertaça. (b) - Nessa época, conquistou ainda a Taça da Liga.

