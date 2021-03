'Leões' Palhinha e Nuno Mendes em estreia na seleção para arranque do Mundial2022

Palhinha e Nuno Mendes, jogadores do Sporting, são as novidades nos 25 eleitos de Portugal para os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, em março, com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.