O treinador Rúben Amorim, que entre lesionados e castigados não tem Nuno Santos, St. Juste e Matheus Reis, apostou precisamente no 'onze' que derrotou os bascos do Athletic (3-0), no último particular de pré-temporada.

O Sporting começará, assim, com Kovacevic (ex-Raków) na baliza), substituto de Adán, atrás de um trio de centrais composto por Eduardo Quaresma, Debast (ex-Anderlecht) e Gonçalo Inácio.

O 'miúdo' Geovany Quenda e Geny Catamo estarão nas laterais, com o novo 'capitão' Hjulmand e Morita como médios centrais, e um trio na frente, constituído por Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres, num conjunto que, entre lesões e castigos, não terá Nuno Santos, St. Juste e Matheus Reis.

Por seu lado, o estreante Vítor Bruno, ainda sem reforços, excetuando os regressados David Carmo e Fran Navarro, fez duas alterações em relação ao conjunto que bateu o Al Nassr por 4-0, igualmente no ultimo particular antes da Supertaça.

O guarda-redes Diogo Costa e o extremo Galeno são as novidades, nos lugares de Cláudio Ramos e Iván Jaime, sendo que Wendell, Francisco Conceição, Pepê e Evanilson não constam sequer na ficha de jogo, como os lesionados Marcano e Zaidu.

O FC Porto começa, assim, com João Mário, Zé Pedro, Otávio Ataíde e Martim Fernandes, à frente de Diogo Costa, um meio-campo com Grujic e Alan Varela ao centro e um trio (Gonçalo Borges, Nico González e Galeno) nas costas de Danny Namaso.

O encontro entre Sporting e FC Porto, correspondente à 46.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, começa às 20:15, no Estádio Municipal de Aveiro, que recebe a prova pela 14.ª vez, nos últimos 16 anos, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

