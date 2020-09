Depois de ser segundo classificado na 13.ª etapa, Kämna destacou-se hoje na parte final dos 164 quilómetros entre La Tour-du-Pin e Villard-de-Lans, cortando a meta com o tempo de 04:12.52 horas, e relegando o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) para a segunda posição, a 01.27 minutos, e o suíço Sébastien Reichenbach para a terceira, a 01.56.

Roglic, que chegou integrado no grupo de favoritos a quase 17 minutos do vencedor, manteve hoje as diferenças na geral e vai partir, na quarta-feira, para os 170 quilómetros entre Grenoble e o Col de la Loze (de categoria especial), que incluem a passagem no mítico Col de la Madeleine, com 40 segundos de vantagem para segundo classificado na geral, o seu compatriota Tadej Pocagar (UAE Emirates), e 01.34 minutos para o terceiro, o colombiano Rigoberto Úran (Education First).

