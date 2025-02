O extremo, que é já o melhor marcador da história da NBA, chegou ao jogo 1.542 na fase regular, apenas atrás de Robert Parish (1.611) e Kareem Abdul-Jabbar (1.560), depois de ultrapassar Vince Carter, num top-10 sem mais nenhum jogador ainda em atividade.

No encontro em Portland, 'King' James conseguiu outra marca histórica, ao ser o primeiro basquetebolista com 40 anos a conseguir dois jogos com 40 ou mais pontos, num encontro em que atingiu oito ressaltos e quatro assistências, apesar de ter perdido a bola por 11 vezes.

Sem Luka Doncic, a recuperar de lesão, Austin Reaves foi o segundo melhor marcador dos Lakers, com 32 pontos, enquanto, nos Blazers, Deni Avdija conseguiu 28 pontos.

Os Lakers mantêm-se no quinto posto da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 21 derrotas, enquanto os Blazers (23-33) estão na 13.ª posição, um lugar atrás dos San Antonio Spurs (24-29), que viram Chris Paul subir ao segundo lugar na lista de jogadores com mais roubos de bola.

O veterano base chegou aos 2.685 roubos de bola, ainda longe dos 3.265 do já retirado John Stockton, que lidera igualmente a lista dos melhores assistentes da história, também à frente de Chris Paul.

Para festejar o feito de Paul, os Spurs, que perderam o francês Victor Wembanyama até final da temporada por lesão, venceram em casa os Phoenix Suns, por 120-109.

O português Neemias Queta jogou 4.50 minutos no triunfo dos Boston Celtics no terreno dos Philadelphia 76ers, por 124-104, conseguindo dois ressaltos, num encontro em que falhou o único lançamento que tentou.

Com 44 encontros disputados esta temporada -- disputou 48 no total das três primeiras temporadas --, o poste luso tem médias de cinco pontos e 3,6 ressaltos em 14 minutos de utilização por jogo.

Os campeões Celtics mantêm a segunda posição no Este, com 40 vitórias e 16 derrotas, com os 'Sixers', uma das desilusões da temporada, a ocuparem o 11.º posto, fora dos lugares de acesso à segunda fase, com 20 vitórias em 55 jogos.

