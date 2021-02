"Conhecemos as qualidades do Benfica. Este poderia perfeitamente ser um jogo da Liga dos Campeões. Mas a Liga Europa também tem grandes equipas e o Benfica é uma delas. Acreditamos que podemos vencer este jogo", afirmou o lateral luso, que está a cumprir a segunda temporada ao serviço da equipa inglesa.

Na antevisão do jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, agendado para quinta-feira, em Roma, Cédric destacou os "excelentes avançados" que o Benfica possui, além de "uma forma de jogar muito particular, em que se nota o trabalho do treinador" Jorge Jesus.

Embora as 'águias' estejam longe do desempenho que ambicionavam no arranque da época, Cédric considerou ser algo "irrelevante" para o duelo europeu, já que a qualidade do adversário "está lá".

"Não têm estado tão bem no campeonato, mas têm vindo a crescer, tal como nós, portanto acredito que será um jogo muito competitivo", referiu o antigo jogador do Sporting, antes de confessar que será "especial jogar contra uma equipa portuguesa numa competição europeia".

Nos últimos jogos do Arsenal, Cédric tem vivido uma "experiência diferente", jogando como lateral esquerdo, ao invés de atuar do lado contrário. Caso a aposta do técnico Mike Arteta se mantenha em Roma, o internacional luso deverá travar um duelo particular com o benfiquista Rafa.

"Conheço bem o Rafa, já estivemos juntos na seleção. É um jogador com muita qualidade, muito rápido. Se jogarmos os dois, vou ter de estar ao mais alto nível e muito concentrado para pará-lo. Tem sido um jogador importante no Benfica", afirmou.

Por outro lado, o lateral português frisou que "a Liga Europa é importante para qualquer equipa que nela participe", razão pela qual negou que o Arsenal queira vencer a competição apenas e só para garantir a presença na Liga dos Campeões da próxima época.

"Temos de ir jogo a jogo. O Benfica é um adversário forte. Primeiro, temos de ganhar este jogo. O final da época ainda está muito longe. Na Premier League há muitos pontos ainda em disputa. Queremos chegar o mais longe possível na Liga Europa", vincou Cédric.

O Benfica recebe o Arsenal na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio Olímpico de Roma, devido às restrições nas ligações aéreas entre Portugal e Reino Unido, face à pandemia de covid-19.

A partida entre 'águias' e 'gunners' será dirigida pelo turco Cuneyt Çakir.

