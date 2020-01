Lateral Elías Pereyra no Benfica por empréstimo do San Lorenzo O futebolista argentino Elías Pereyra, de 20 anos, assinou hoje contrato com o Benfica, com o clube da Luz a informar que o defesa esquerdo chega por empréstimo do San Lorenzo. desporto Lusa desporto/lateral-elias-pereyra-no-benfica-por_5e15e92c2713b21bf0631d37





"Elías Pereyra chega por empréstimo (com opção de compra no final da presente época desportiva), proveniente do CA San Lorenzo de Almagro, onde fez o percurso de formação", refere o Benfica na sua página oficial na Internet.

Os 'encarnados' assinalam ainda que Pereira, que se estreou aos 19 anos na primeira divisão argentina, é internacional jovem pela Argentina e foi vice-campeão sul-americano, na competição disputada no último ano, no Chile.

O lateral deverá ser integrado na equipa B dos 'encarnados', à semelhança do central Morato, que chegou em setembro de 2019, proveniente do São Paulo.

