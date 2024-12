Menos de 24 horas após a derrota do Sporting na visita ao Moreirense, que deixou o primeiro lugar ao alcance dos 'encarnados', se vencerem todos os seus jogos, o técnico lembrou que tem "12 pontos para disputar" até ao encontro com os 'leões', dia 29, e pediu foco no adversário de sábado, o Vitória de Guimarães.

"Aquilo que é importante percebermos neste momento é que de nada vale os nossos adversários perderem pontos se nós não conquistarmos os nossos. Esse tem de ser o nosso foco no jogo de amanhã [sábado]", começou por apontar Bruno Lage, no Seixal, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os vimaranenses.

Nesse sentido, vincou que "os jogadores têm experiência suficiente" para evitar sentimentos de euforia, repetiu a ideia de que o mais importante é vencer os próprios jogos, mas não escondeu o objetivo de alcançar o primeiro lugar do campeonato.

"Mantenho a ambição do que disse recentemente, porque é legítimo termos essa ambição [de ultrapassar o Sporting]. É o que queremos, é aquilo para que trabalhamos, mas temos de nos manter muito humildes e [com] foco tremendo no jogo de amanhã [sábado]", frisou o técnico.

Pela frente, os vice-campeões nacionais vão ter um Vitória de Guimarães que está a fazer "um trabalho fantástico" nesta época e com "enorme qualidade individual e coletiva", sobre a qual o treinador aproveitou para 'puxar dos galões' da formação do Benfica, elencando jogadores do adversário que foram formados no Seixal.

"Jogar com uma equipa com nomes como Bruno Varela, Bruno Gaspar, Tiago Silva, que agora até é capitão, mas será sempre o nosso Tiaguinho, Nuno Santos, Nelson Oliveira, por si só, revela a qualidade individual da equipa e, depois, os processos", destacou o técnico que sucedeu a Roger Schmidt em setembro.

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães no sábado, a partir das 18:00, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, e sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

Após a derrota do Sporting (2-1) em Moreira de Cónegos, na quinta-feira, a segunda consecutiva dos 'leões' no campeonato, a equipa orientada por Bruno Lage passou a ter o primeiro lugar ao alcance se vencer todos os seus jogos, incluindo a visita ao Nacional, em atraso desde a oitava jornada.

Atualmente, o Sporting lidera a classificação, com 33 pontos, mais três do que o FC Porto, que também ainda não jogou nesta jornada, e mais cinco do que o Benfica, que contabiliza menos dois jogos do que os 'verde e brancos' antes da receção aos minhotos.

O Vitória de Guimarães, orientado por Rui Borges, segue em sexto lugar, com 21 pontos, e vem de uma vitória conclusiva, por 4-0, frente ao Gil Vicente.

SYL // JP

Lusa/Fim