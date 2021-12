Os 'reds' já têm a vitória no grupo B assegurada, qualquer que seja o resultado na terça-feira na visita ao AC Milan, líder do campeonato italiano. A outra vaga de apuramento é perseguida pelos transalpinos, mas também por FC Porto e Atlético de Madrid, que jogam à mesma hora no Dragão.

"Devemos rodar, vamos rodar", garantiu o treinador alemão. "O departamento médico caía-me em cima se voltasse a alinhar com o mesmo 'onze', portanto vou fazer mudanças. Quando se fala de jogadores frescos fala-se de mais energia, e com isso temos chances de fazer um bom jogo, é essa a ideia", acrescentou.

Klopp evitou detalhar as mudanças que tem em mente, nomeadamente se pretende poupar Mohamed Salah, que marcou nos últimos seis jogos fora do Liverpool para a 'Champions'.

"Precisamos de jogadores em campo, logo, não posso substituir toda a gente e só alinhar com nove jogadores, é impossível. Vamos ver se 'Mo' joga ou não joga, se marca ou não marca, mas os jogadores compreendem muito bem a situação. Queremos estar nas melhores condições para o que se segue", defende o treinador da equipa que segue em segundo na 'Premier League', atrás de Manchester City.

Em Inglaterra, o futebol não abranda durante o período das festas e há quatro jornadas do campeonato programadas entre 18 de dezembro e 02 de janeiro, bem como uma ronda da Taça da Liga.

