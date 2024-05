Com o Liverpool a atrasar-se na luta pelo título, Klopp, que venceu o prémio em 2020 e 2021, poderá estar em desvantagem em relação ao treinador do Manchester City, Pep Guardiola, que pode conquistar pela quinta vez o galardão, ainda longe dos 11 do escocês Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United.

Outro dos grandes candidatos a vencer o prémio é Mikel Arteta, que, ao comando do Arsenal, comanda a Premier League, com mais um ponto do que os 'citizens', que têm menos um jogo.

Klopp impede o monopólio espanhol na lista de treinadores nomeados, uma vez que Unai Emery, que está com o Aston Villa no quarto lugar, e Andoni Iraola, a fazer uma boa temporada com o Bournemouth, completam o lote de candidatos.

Entre os nomeados a melhor jogador da temporada, destaque para o norueguês Erling Haaland, vencedor de 2022/23, numa lista em que está ainda o seu companheiro Phil Foden.

O norueguês Martin Odegaard e o inglês Declan Rice, do Arsenal, os ingleses Cole Palmer (Chelsea) e Ollie Watkins (Aston Villa) e o neerlandês Virgil van Dijk (Liverpool) completam a lista de nomeados.

Foden, Haaland e Palmer repetem ainda a nomeação para jogador jovem, numa lista em que estão também o sueco Alexander Isak (Newcastle), os ingleses Kobbie Mainoo (Manchester United) e Bukayo Saka (Arsenal), o francês William Saliba (Arsenal) e Destiny Udogie (Tottenham).

