Rovanperä terminou os 24 troços com o tempo de 2:54.29 horas, deixando o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em segundo lugar, a 1.00,9 minutos, e o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 1.55,7 minutos.

Esta foi a quinta vitória da temporada para o piloto de 21 anos, que caminha a passos largos para se tornar no mais novo campeão mundial de sempre.

Rovanperä, que saltou para a liderança da prova na última especial de sexta-feira, foi quem melhor se adaptou à muita lama 'presente' durante a prova disputada em Tartu, acabando o rali a aplicar 22,4 segundos de diferença a Evans só na especial final, a 'power stage', que tinha 16 quilómetros e distribuía 15 pontos pelos cinco mais rápidos.

"Foi incrível. Foi um fim de semana difícil, mas pilotámos muito bem", frisou Rovanperä, que tem já 83 pontos de vantagem sobre o segundo classificado do Mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que foi apenas quarto classificado na Estónia.

Os pilotos da Hyundai debateram-se com problemas ao longo de toda a prova, sobretudo com o embaciamento do para-brisas. Tänak queixou-se, também, de problemas com os travões traseiros.

"Sabemos o que temos de fazer, só temos é de o começar a fazer. O potencial está lá", atirou, em jeito de aviso para a equipa coreana, que tem sido batida em toda a linha pela Toyota.

Já Elfyn Evans deixou uma palavra de admiração para Rovanperä.

"Tenho de lhe tirar o chapéu. Nunca tive andamento para ele", sublinhou, no final da prova estónia.

Com estes resultados, o finlandês tem agora 175 pontos, contra os 92 de Neuville e os 79 de Evans, que subiu a terceiro, por troca com Tänak, que tem 77 e é quarto.

No Mundial de Construtores, a Toyota lidera, com 298 pontos, contra os 211 da Hyundai.

A próxima ronda disputa-se de 04 a 07 de agosto, na Finlândia.

