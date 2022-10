Rovanperä concluiu a prova com o tempo de 2:48.01,4 horas, deixando na segunda posição o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a 34,6 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 48,5 segundos.

Com 22 anos e um dia, Rovanperä, que também venceu a 'power stage' e ficou com 64 pontos de vantagem sobre Tänak, tornou-se, assim, no mais jovem campeão mundial da especialidade, batendo o recorde estabelecido pelo escocês Colin McRae, campeão com 27 anos e 109 dias.

