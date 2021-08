"A Juventus comunica que chegou a acordo com o Manchester United para a transferência definitiva de Cristiano Ronaldo por uma verba de 15 milhões de euros, a pagar em cinco exercícios, que podem ser aumentados num montante não superior a oito milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos desportivos específicos", refere o clube italiano em comunicado.

Os italianos acrescentam ainda que a operação "gera um impacto económico negativo no exercício de 2020/21 de 14 milhões de euros".

A Juventus aproveitou também para se despedir do internacional português, lembrando o percurso de Cristiano Ronaldo no clube.

"Em 10 de julho de 2018, dois ícones do futebol europeu e mundial se juntaram - Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus. Nesta sexta-feira, depois de três anos juntos, 133 jogos, 101 golos marcados e cinco troféus conquistados, esse capítulo chegou ao fim.... Os caminhos do CR7 e da Juventus se separam", salienta o clube italiano.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

O português, que tinha chegado aos 'red devils' proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro 'Champions', três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes.

