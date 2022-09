A presença do técnico dos 'reds', na terça-feira, véspera de os 'reds' visitarem o Nápoles, para a Liga dos Campeões, foi hoje confirmada pelo organismo que rege o futebol nacional e junta-se a outros ilustres convidados, como os presidentes da UEFA, Aleksander Ceferin, e do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, entre muitos outros.

O responsável pela UEFA marca presença na sessão de abertura, juntamente com o líder da FPF, Fernando Gomes, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

Durante dois dias, vão ser debatidos temas relacionados com os cinco pilares estratégicos identificados no Plano Futebol 2030 da FPF: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento, Sustentabilidade do Ecossistema.

Os antigos futebolistas Luís Figo e Tarantini, o atual selecionador do Egito, Rui Vitória, a ex-basquetebolista Ticha Penicheiro, os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Carlos Moedas, e Oeiras, Isaltino Morais, a comissária europeia Elisa Ferreira são outros dos convidados, numa ação que vai ser encerrada pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, depois de o vice federativo José Couceiro apresentar as conclusões.

As inscrições para este fórum de reflexão estão esgotadas desde o início de agosto.

