Julio Velázquez quer vencer jogo "difícil e equilibrado" em Famalicão O treinador do Vitória de Setúbal assumiu hoje o objetivo de somar os três pontos num jogo que antevê "difícil e equilibrado" com o Famalicão, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. desporto Lusa desporto/julio-velazquez-quer-vencer-jogo-dificil-e_5e10a0b8d1023a1c08ce53f6





Em conferência de imprensa, Julio Velázquez não escondeu que seria importante somar o terceiro êxito consecutivo na prova, no domingo, diante de um adversário de qualidade.

"Espero um jogo difícil frente a uma equipa muito boa. Não nos podemos esquecer da qualidade e das possibilidades que têm. Espero um jogo difícil e equilibrado, mas vamos a Famalicão com vontade de tentar ganhar o jogo e somar os três pontos", disse.

O técnico espanhol sublinhou o excelente desempenho de um adversário que segue na quarta posição do campeonato.

"Na época passada jogavam na II Liga mas, com uma estrutura importante, subiu à I Liga. Não é uma equipa normal, tem uma estrutura forte e trabalha muito bem a nível logístico. O presidente [diretor geral da SAD] Miguel Ribeiro está a fazer um trabalho extraordinário, fizeram uma grande equipa e têm muitas possibilidades no plantel", vincou.

Apesar de os sadinos virem de dois triunfos consecutivos na prova e os famalicenses terem averbado três derrotas nas últimas jornadas, Julio Velázquez considera que os diferentes momentos de forma não vão ter influência no desenrolar do encontro.

"Viemos todos de um período de férias e acho que não terá influência. São 90 minutos totalmente diferentes e não nos podemos relaxar nem um segundo. Acho que não tem influência, é um jogo diferente. Vão ser 90 minutos muito difíceis, mas temos vontade de fazer um bom jogo", referiu.

O treinador elogiou a forma como os seus jogadores têm trabalhado e considera que a equipa tem condições para se bater com qualquer adversário.

"Se estivermos a 100% podemos lutar contra qualquer equipa na I Liga, mas se estivermos a 99% teremos problemas", alertou o técnico que não pode contar com os lesionados Alex Freitas e Berto, ambos lesionados.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a sétima posição na I Liga, com 19 pontos, e o Famalicão, quarto com 24, defrontam-se no domingo, às 20:00, no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila nova de Famalicão.

RIYP // JP

Lusa/Fim