No clube londrino, Lopetegui vai substituir David Moyes, que esteve seis épocas no cargo, conseguindo três apuramentos seguidos para as competições europeias, tendo mesmo vencido a Liga Conferência Europa em 2022/23.

Esta vai ser a segunda experiência de Lopetegui no futebol inglês, depois do Wolverhampton.

Lopetegui, que comandou os 'dragões' entre 2014 e 2016, sem ganhar qualquer título ou troféu em Portugal, estava sem trabalho precisamente há um ano, após abandonar os 'Wolves'.

O técnico espanhol sempre manifestou a intenção de continuar a trabalhar na Premier League, tendo sido hipótese, na época finda, para o Nottingham Forest, que acabou por contratar, a meio da época, o português Nuno Espírito Santo, que salvou o clube da descida.

Depois de treinar diversas seleções jovens de Espanha, Julen Lopetegui orientou o FC Porto, seguindo-se a seleção principal de Espanha, o Real Madrid, Sevilha e Wolverhampton.

A Premier League vai contar com cinco treinadores espanhóis, uma vez que Pep Guardiola lidera o Manchester City, Mikel Arteta o Arsenal, Unai Emery o Aston Villa e Andoni Iraola o Bournemouth.

