Foi o próprio clube iraniano a anunciar a contratação do técnico português, de 56 anos, que já treinou equipas como o Chonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul, o Antalya Spor, da Turquia, AEK Atenas, da Grécia, o Al-Hilal e o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

José Morais, que foi adjunto de José Mourinho no Inter de Milão, no Chelsea e no Real Madrid, conquistou vários títulos ao serviço destas equipas, foi bicampeão na Coreia do Sul, nas épocas 2018/19 e 2019/20 e campeão no Al-Hilal, em 2020/21, além da Supertaça da Arábia Saudita em 2014/15.

JEC // NFO

Lusa/fim