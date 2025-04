A derrota na ronda anterior frente ao Farense (1-0) permitiu uma aproximação pontual dos algarvios e acendeu ainda mais a luta pela permanência no principal escalão, com os amadorenses a manterem os 26 pontos, no 15.º posto da classificação.

José Faria apontou, assim, para a tarefa complicada que aguarda a sua equipa na Serra de Freita, onde irá defrontar um adversário que apenas mereceu elogios da sua parte, assim como o seu treinador, Vasco Seabra.

"Será mais uma final, um jogo extremamente difícil contra uma boa equipa, muito bem orientada. O Arouca não começou o campeonato da melhor maneira, mas já na primeira volta colocou-nos muitas dificuldades aqui, num jogo muito igualado em que passámos muitas dificuldades", recordou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O treinador estrelista lembrou a sua ligação de longa data ao seu homólogo, Vasco Seabra, a quem direcionou elogios: "O Vasco está a fazer um excelente trabalho, à imagem do que têm sido os seus últimos anos, numa equipa que se reforçou muito bem no mercado de inverno, competitiva".

José Faria lembrou ainda ter trabalhado diretamente com o seu agora adversário há quase década e meia no Leça, quando ainda era jogador e Vasco Seabra desempenhava as funções de treinador adjunto.

"Não caí aqui de pára-quedas, o Vasco já foi meu treinador. Trabalhámos juntos há muitos anos, [em 2010/2011], ele era adjunto do Filipe Ribeiro que agora é coordenador no FC Porto e é alguém por quem tenho também grande apreço. Eu na altura era jogador, chatinho, e o Vasco era treinador, e 'pegava muito no meu pé'. Gosto muito dele, mas sabe que amanhã vai ser uma guerra", disse.

O técnico espera repetir o triunfo alcançado sobre o Arouca, na primeira volta da Liga (2-1), mas lembrou o bom momento em que o opositor se encontra, que inclui empates nos redutos de Sporting e, mais recentemente, de Benfica, ambos por 2-2.

"O Arouca é uma equipa que nos últimos jogos tem apresentado um bom futebol e não é segredo nenhum, foi empatar à Luz e a Alvalade, bons resultados, boas performances e jogadores do ponto de vista individual muito bem preparados. Por isso, é um jogo de dificuldade máxima num campo tradicionalmente difícil e uma viagem difícil", antecipou.

No conjunto da Reboleira irão registar-se algumas ausências -- Miguel Lopes, Juan Mina, Nilton Varela e Fábio Ronaldo estão ainda a recuperar de lesão e reduzem as opções da equipa técnica amadorense para o eixo da defesa e também as alas.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado da I Liga de futebol, com 26 pontos, defronta o Arouca, 13.º com 30, em encontro da 30.ª jornada, com início marcado para as 18 horas de sábado e arbitragem a cargo de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.

