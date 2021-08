"Espero ganhar. Acredito que o Famalicão vem com essa intenção, espero que tenha a intenção de controlar o jogo, mas lembro que isso vai depender também daquilo que conseguirmos fazer. Gostava muito de condicionar o Famalicão e sermos nós a controlar, com e sem bola, mas, se não for possível, que possamos controlar o jogo", disse Jorge Simão, em conferência de imprensa.

O Paços chega ao jogo de estreia no campeonato com duas vitórias e exibições distintas, mas Jorge Simão aproxima o registo frente aos norte-irlandeses do Larne FC, adversário na Liga Conferência Europa (vitória por 4-0), à imagem que pretende da equipa, explicando que as dificuldades sentidas na Taça da Liga surgiram mais por mérito do Gil Vicente (vitória nas grandes penalidades).

Sem dar pistas sobre a estratégia a adotar no domingo, Jorge Simão optou por destacar "o fator motivacional" da presença dos adeptos nas bancadas, recordando as imagens que o arrepiaram no jogo europeu a meio da semana.

"O público é um fator motivacional muito importante. Arrepiei-me em vários momentos do jogo [frente ao Larne FC]. Acho tão motivante aquele impacto no fim do jogo quando nos dirigimos às bancadas. É para isso que jogamos, podendo sentir estes momentos", referiu.

João Vigário, que saiu lesionado frente ao Larne FC, não recuperou e vai falhar a receção ao Famalicão, juntando-se aos restantes ausentes Jordi e Diaby, igualmente a contas com problemas físicos.

Paços de Ferreira e Famalicão defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Lisboa.

