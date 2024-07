Numa tirada em que Afonso Eulálio (ABTF-Feirense) subiu à liderança da geral, Agirre fica, afinal, no segundo lugar, aos mesmos 13 segundos do líder, com Stüssi, a quem tinha sido inicialmente creditada uma diferença de 11 segundos, a ter afinal 14 de diferença para o líder, no último posto do pódio.

A terceira etapa, de 161,2 quilómetros entre o Crato e a Covilhã, foi vencida pelo guatemalteco Sergio Chumil (Burgos-BH), com Eulálio, no segundo lugar, a conseguir arrebatar a camisola amarela ao suíço, que venceu a corrida em 2023, enquanto Agirre foi terceiro na meta.

O dia registou ainda as primeiras desistências da 85.ª edição, na sequência de uma queda, com o português Emanuel Duarte (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), que entrou nesta tirada em 15.º da geral, a abandonar, assim como dois homens da Petrolike.

O equatoriano Jonathan Caicedo, vencedor de uma etapa na Volta a Itália e tido como candidato à geral final, foi outra das vítimas, a par do seu companheiro de equipa mexicano César Macías.

Dos 119 ciclistas de 17 equipas que alinharam à partida, restam agora 116 em prova.

No domingo, a quarta de 10 etapas liga o Sabugal à Guarda em 164,5 quilómetros, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de terceira categoria, a última de cinco subidas categorizadas da tirada, antes do dia de descanso, na segunda-feira.

SIF // JP

Lusa/Fim