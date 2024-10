"Os clubes e a Liga Portugal acordaram de forma célere e unânime remarcar o jogo para 19 de dezembro, às 17 horas", lê-se no comunicado da Liga de clubes.

O encontro entre Nacional e Benfica, a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje adiado devido ao nevoeiro no Estádio da Madeira, depois de terem sido jogados nove minutos.

Após a partida ter sido inicialmente interrompida, cumpriu-se um período de espera de 30 minutos, conforme previsto nos regulamentos da LPFP, sendo que a equipa de arbitragem decidiu pelo adiamento.

O jogo entre Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 17 pontos, e Nacional, 17.º e penúltimo com cinco, será retomado no minuto em que foi interrompido pelo árbitro Gustavo Correia, numa altura em que o marcador ainda estava 0-0.

