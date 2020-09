Antes do anúncio do cancelamento do encontro, fonte do Sporting revelou que três jogadores da equipa de futebol testaram positivo à covid-19, dizendo que os futebolistas estão em isolamento e assintomáticos.

Os três jogadores, cuja identidade o Sporting não revela, acusaram positivo nos testes à covid-19 efetuados no sábado e estão assintomáticos, cumprindo o isolamento que está definido, com acompanhamento do clube, revelou a mesma fonte.

Todo o plantel e 'staff' do Sporting realizou na manhã de hoje novos testes à covid-19.

