A vacinação do plantel e 'staff' do Sporting de Braga decorreu no Altice Fórum, em Braga, após o jogo particular de hoje de manhã diante do Moreirense (vitória por 4-0), realizado em Fão.

O Sporting de Braga parte para estágio, na segunda-feira, para o Algarve, onde vai defrontar o Estrela de Amadora, o Farense e o Portimonense.

GYS // AJO

Lusa/Fim.