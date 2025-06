Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos estiveram no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, durante os primeiros 15 minutos do treino abertos à comunicação social, embora ainda a fazerem um trabalho mais individualizado.

Em sentido contrário, o lateral-esquerdo Nuno Tavares, dos italianos da Lazio, não esteve com o restante grupo, ficando pelo ginásio, após ser preterido por Roberto Martínez da lista, mas continuando integrado para colmatar uma eventual 'baixa'.

O início do apronto vespertino estava marcado para as 18:00, mas os três guarda-redes -- Diogo Costa, José Sá e Rui Silva - iniciaram alguns minutos mais cedo, à parte do restante grupo e a realizar trabalho específico junto de uma das balizas.

Já os jogadores de campo efetuaram os habituais exercícios com e sem bola, ao passo que o quarteto do Paris Saint-Germain realizava trabalho de recuperação.

A seleção nacional defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique, e, em caso de vitória, vai disputar a final em 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final.

Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro lugar, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

DYRP (LG) // VR

Lusa/Fim