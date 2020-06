"O CD Aves já não tem nenhum jogador positivo à covid-19, depois de hoje ter ficado confirmado o teste negativo ao atleta que terminara a quarentena no sábado e aguardava os resultados dos exames. Nuno Manta Santos voltou a ter o grupo completo no treino desta tarde", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

O futebolista, cuja identidade foi preservada, apresentou um resultado inconclusivo ao novo coronavírus em 25 de maio, cinco dias antes de acusar positivo na terceira ronda de exames dos avenses, que assinalaram a retoma do campeonato com derrotas frente ao Belenenses SAD e ao Tondela, ambas por 2-0, e preparam-se para defrontar os 'dragões'.

O treinador Nuno Manta Santos terá de colmatar as ausências do defesa Ricardo Mangas, expulso em Tondela, e do avançado chadiano Marius Mouandilmadji, que está cedido pelo FC Porto, tendo em vista um duelo que será antecedido pela nona bateria de testagem à covid-19, ao abrigo do protocolo estabelecido para o reinício da I Liga.

Os avenses têm atravessado uma série de contrariedades desportivas, diretivas e financeiras e voltaram a falhar na terça-feira a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores nos meses de março e abril junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que remeteu o processo para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tal como tinha sucedido em 03 de abril.

A SAD liderada pelo chinês Wei Zhao justificou o incumprimento entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19, mas assistiu às rescisões unilaterais do guarda-redes francês Quentin Beunardeau e do avançado brasileiro Welinton Júnior, numa reincidência que pode significar cinco a oito pontos de penalização na luta pela manutenção na I Liga.

O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 13 pontos, 12 abaixo da zona de salvação, recebe o FC Porto, na liderança isolada, com 63, mais dois do que o campeão nacional Benfica, na terça-feira, às 21:15, no Estádio do CD Aves, em encontro da 27.ª jornada, com arbitragem de Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.520 pessoas das 37.036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

