O árbitro da associação de Braga, de 37 anos e internacional desde 2016, vai estar pela 17.ª vez num clássico, naquele que vai ser o seu quinto embate entre 'dragões' e 'águias', depois de, esta temporada, já ter dirigido o encontro entre os dois clubes na primeira volta do campeonato, que terminou com uma vitória dos 'encarnados', por 4-1, em Lisboa.

No jogo 'grande' da 28.ª ronda da I Liga, João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser Bruno Costa, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins, coadjuvado por Hugo Ribeiro (AVAR).

O Benfica, segundo classificado com 62 pontos, a três do líder e campeão Sporting mas com um jogo por disputar, visita o FC Porto, terceiro classificado, com os mesmos 56 do Sporting de Braga, quarto, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

