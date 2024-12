"Este é o último jogo do ano e queremos aproveitar para deixar uma marca. No jogo com o Sporting de Braga queremos deixar uma boa imagem, dar continuidade ao que temos vindo a fazer e, se possível, estarmos mais equilibrados do ponto de vista defensivo e ofensivo", afirmou João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo ante os minhotos, no domingo.

O Casa Pia não perde há três jornadas e venceu os últimos dois jogos, frente a Estoril Praia (0-2) e Arouca (3-1).

"Estamos focados em nós, temos de trabalhar muito e amanhã [no domingo] vamos ter de sofrer juntos e ter compromisso para fechar o ano com um bom registo", disse o técnico na antevisão ao encontro da 16.ª jornada da I Liga.

A possibilidade de conquistar três vitórias consecutivas pela primeira vez esta época é o foco do plantel lisboeta e João Pereira acredita que ter bancadas cheias no Municipal de Braga vai motivar a equipa.

"Sabemos que o estádio vai estar cheio ao abrirem as portas, mas vamos jogar o jogo pelo jogo e vamos manter os nossos comportamentos, embora possamos ter ajustes em virtude das características do adversário. Queremos muito explorar as bolas paradas com o intuito de ferir o Sporting de Braga e sair com os três pontos para dar consistência ao nosso momento", adiantou o treinador dos 'gansos', que acrescentou ainda que um dos objetivos para Braga é "manter a baliza a zeros".

O Casa Pia, em sétimo lugar, com 20 pontos, visita este domingo, às 18:00, o Sporting de Braga, quarto classificado, com 28, em jogo no Estádio Municipal de Braga que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.

