João Pedro Sousa espera um Paços de Ferreira "forte e competitivo" na Taça de Portugal O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, espera um Paços de Ferreira "forte e competitivo" para o jogo de quarta-feira dos quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol.





O técnico acredita que vai encontrar uma equipa pacense diferente da que jogou em Famalicão a contar para a I Liga (os famalicenses venceram por 4-2), mas ainda assim garantiu que o grupo está preparado para as adversidades.

"Estamos à espera de um Paços de Ferreira forte, diferente do Paços que nos visitou em Famalicão para a Liga. É competitivo, apesar de algumas baixas. Muito organizado, como sempre, com um futebol muito objetivo e pragmático. Vai ser um jogo extremamente difícil, para uma competição importante. Mas nós preparámo-nos bem", garantiu.

João Pedro Sousa admitiu, depois do final do jogo no Bessa, com o Boavista, no sábado, que a equipa iria descansar e preparar o jogo com o Paços de Ferreira, tentando assim integrar da melhor forma os reforços de 'inverno'.

"Descansámos e treinámos a descansar também. Tivemos tempo. Se o jogo fosse hoje, já estávamos prontos e os reforços estão integrados, já percebem bem o que pretendemos e estão disponíveis se entendermos utilizá-los", completou.

Sobre a prova, o treinador do Famalicão não se desvia do discurso que usa no campeonato, defendendo que apenas as vitórias interessam à equipa.

"A motivação dos jogadores do Famalicão, seja em que competição for, tem ser a de estar hiper-motivados, essa questão nem se coloca. Esta é uma competição difícil, diferente, não se pode comparar com essa época, mas se acabar da mesma maneira para mim fico satisfeito. O nosso objetivo é disputar todos os jogos para ganhar, preparamo-nos para isso e o nosso objetivo é passar às meias-finais", concluiu.

A única vez que as duas equipas se defrontaram na Taça de Portugal foi em 2014/15, nos oitavos de final, e na altura o Famalicão, então no Campeonato de Portugal, ganhou na Capital do Móvel ao primodivisionário Paços por 2-1.

O Famalicão desloca-se na quarta-feira ao terreno do Paços de Ferreira para disputar, às 20:00 horas, uma partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

