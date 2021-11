O treinador 'encarnado', Jorge Jesus, optou por uma convocatória alargada para a deslocação a Barcelona, onde o Benfica disputa na terça-feira em Nou Camp a quinta e penúltima jornada do grupo E da 'Champions'.

João Mário é a grande novidade, depois de o médio ter sofrido há mais de duas semanas uma contusão na região lombar, no jogo diante do Sporting de Braga (6-1), e, mais recentemente, ter falhado o jogo da Taça de Portugal com o Paços de Ferreira (4-1).

O grande ausente na visita ao FC Barcelona é o central internacional brasileiro Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão ligamentar grave num joelho no embate com os bracarenses, e estará de fora o resto da temporada.

O Benfica defronta na terça-feira fora o FC Barcelona, em jogo que terá arbitragem do russo Sergei Karasaev.

O grupo é liderado pelos alemães do Bayern Munique, com 12 pontos e já apurados para os oitavos de final, seguidos do FC Barcelona, com seis, do Benfica, com quatro, e do Dínamo Kiev, com um.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Helton Leite.

- Defesas: Valentino Lázaro, Ferro, Vertonghen, Morato, Grimaldo, André Almeida, Otamendi e Gilberto.

- Médios: Gedson, Pizzi, Rafa Silva, João Mário, Julian Weigl, Meïte, Taarabt e Everton.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic, Darwin e Yaremchuk.

