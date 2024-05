A LaLiga revelou os nomeados para os seus prémios anuais, que serão entregues em conjunto com os KAFD Globe Soccer European Awards, numa gala que vai decorrer em 28 de maio na Sardenha, Itália.

Vão ser distinguidos o melhor jogador, melhor treinador, melhor golo e melhor jogador sub-23, para além das distinções especiais para a equipa da época e para o campeão em 2023/24, título conquistado pelo Real Madrid.

Para além de João Cancelo e João Félix, estão na corrida pelo melhor golo do ano Depay (Atlético de Madrid), Saúl Coco (Las Palmas), Aitor Ruibal (Real Bétis), Jesus Areso (Osasuna), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Lamine Yamal (FC Barcelona).

"Os prémios da LaLiga são a cereja no topo do bolo de uma época de grande nível, em que os lugares cimeiros foram especialmente competitivos, com alguns clubes a surpreenderem graças ao seu bom trabalho. Poder organizar a gala final em conjunto com a GSA Europe é também um marco, uma vez que o seu trabalho neste domínio tem grande prestígio na indústria do desporto", afirmou Javier Tebas, presidente da Liga espanhola.

Os vencedores são escolhidos através de um sistema de votação entre os adeptos, os próprios capitães dos clubes e um painel de especialistas a partir da lista de nomeados.

